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سيرينا تنتظر بفارغ الصبر المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام (فيديو)

الرياضة

سيرينا تنتظر بفارغ الصبر المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام (فيديو)
Globallookpress AFP7
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أكدت الأمريكية سيرينا وليامز اليوم الأربعاء، مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس هذا العام، حيث ستسعى إلى تحقيق لقبها الكبير الـ24 والـ8 على ملاعب "فلاشينغ ميدوز".

وقالت وليامز البالغة 38 عاما في رسالة عن طريق الفيديو على هامش مؤتمر صحفي للاتحاد الأمريكي للتنس لتأكيد إقامة "فلاشينغ ميدوز" بين 31 أغسطس و13 سبتمبر بدون جماهير: "أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى نيويورك واللعب في بطولة أمريكا المفتوحة 2020".

وأضافت: "أشعر أن الاتحاد الأمريكي للتنس سيؤدي عملا جيدا حقا في ضمان خروج كل شيء بشكل رائع... وأن يكون الجميع في أمان".

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المصدر: رويترز

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