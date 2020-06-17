سيرينا تنتظر بفارغ الصبر المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام (فيديو)

أكدت الأمريكية سيرينا وليامز اليوم الأربعاء، مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس هذا العام، حيث ستسعى إلى تحقيق لقبها الكبير الـ24 والـ8 على ملاعب "فلاشينغ ميدوز".

وقالت وليامز البالغة 38 عاما في رسالة عن طريق الفيديو على هامش مؤتمر صحفي للاتحاد الأمريكي للتنس لتأكيد إقامة "فلاشينغ ميدوز" بين 31 أغسطس و13 سبتمبر بدون جماهير: "أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى نيويورك واللعب في بطولة أمريكا المفتوحة 2020".

A message from 6x champion @serenawilliams: pic.twitter.com/nBku5heoJv — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2020

وأضافت: "أشعر أن الاتحاد الأمريكي للتنس سيؤدي عملا جيدا حقا في ضمان خروج كل شيء بشكل رائع... وأن يكون الجميع في أمان".

"I really cannot wait to return to New York and play the US Open 2020." - @serenawilliams 🤩



The @usopen will take place as scheduled in August --> https://t.co/GqOfIOqhGTpic.twitter.com/woHMr90cKf — wta (@WTA) June 17, 2020

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المصدر: رويترز