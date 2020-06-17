8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، اليوم الأربعاء، عن ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في أندية دوري الدرجة الثانية.

وقالت الرابطة في بيان إن الفحوص جرت على 2213 من اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية في 24 ناديا بالدرجة الثانية خلال الأسبوع الماضي.

The EFL has confirmed eight individuals from six Championship clubs have tested positive for coronavirus, with a further four from two League One clubs. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2020

وأضافت أن الحالات الثماني جاءت من ستة أندية، وسيخضعون جميعا للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة.

وأكدت الرابطة أيضا وجود أربع حالات إيجابية (إصابات) في الدرجة الثالثة.

وستعود مباريات الدرجة الثانية الأسبوع المقبل، بينما تقلص موسم الدرجة الثالثة، فيما عدا المباريات الفاصلة.

المصدر: رويترز