بالفيديو.. رسالة مؤثرة من كلوب لطفل قبل ليلة التتويج المحتملة

تعهد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه سيقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الإنجليزي من أجل مشجع مريض يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأرسل المدرب الألماني رسالة مسجلة إلى الطفل ويليام واتكينز، بعد أن علم أنه يعاني من السرطان، وذلك قبل مباراة الأحد ضد إيفرتون، والتي يمكن أن تشهد تتويج "الريدز" بلقب "البريميرليغ" إذا فاز على منافسه وخسر مانشستر سيتي ضد أرسنال الأربعاء.



وتناقلت وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي أخبارا مفجعة بأن مرض السرطان قد انتشر في دماغ المشجع الصغير وأيضا في عموده الفقري، وبلا علاج فوري، يتوقع الأطباء أن ويليام قد لا يبقى على قيد الحياة بعد شهر أغسطس.



وبعد سماع الأخبار، أرسل كلوب التسجيل العاطفي الذي نشرته منظمة الصحة النفسية الخيرية، جاء فيه: "مرحبا ويليام، سمعت أنك من مشجعي ليفربول، ربما تعرفني أنا يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وهذه الرسالة خاصة لك".

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وأضاف: "لست وحدك، من أجلك بشكل خاص، سنقدم كل ما لدينا لتحقيق هدفنا الكبير هذا العام".



وأكمل: "يوم الأحد، في وقت متأخر من الليل، سنبدأ اللعب بمواجهة إيفرتون، ومن تلك اللحظة سنقاتل مرة أخرى بكل ما لدينا لأجلك".



وأردف: "سأخبر اللاعبين، وآمل أن تتمكن من استخدام هذه القوة للقتال أيضا، وأتمنى لك كل التوفيق، وآمل أن أراك قريبا".



واختتم كلوب رسالته: "ولا تنس، لن تمشي وحدك أبدا".

كما تلقى ويليام رسائل دعم من قائد ليفربول جوردان هندرسون وقميصا موقعا من هارفي إليوت.



المصدر: itv.com