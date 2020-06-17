من حلبة الملاكمة..عائلة رونالدو تحتفل بابنها البكر (صور)

احتفلت عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد جونيور نجل مهاجم يوفنتوس الحالي من خلال صورة من داخل حلبة الملاكمة في إشارة لقوة عائلتهم.

ونشرت صديقة رونالد عارضة الأزياء جورجينا على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة تجمعها بأطفالها، إضافة إلى أخيهم الأكبر جونيور، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد للأخ الأكبر في المنزل، أتمنى لك كل يوم أن تكون سعيدا جدا وأنك تتلقى الكثير من الحب".

وأضافت: "اليوم هو يوم خاص جدا للجميع أنا أحبك".

وهنأ نجم يوفنتوس، نجله جونيور بمناسبة عيد ميلاده العاشر، حيث نشر صورة تجمعهما معا، وعلق عليها قائلا: "لا أصدق أن ابني عمره 10 سنوات.. مع مرور الوقت.. كنت دائما مصدر فخر للأب الذى يحبك كثيرا.. يوم سعيد.. أحبك جدا".

instagram\cristiano

ويخوض رونالدو مساء اليوم الأربعاء، النهائي الـ31 فى تاريخه ضد نابولي بكأس إيطاليا على ملعب "الأولمبيكو"، فاز في 21 نهائيا، وخسر 9 نهائيات.

المصدر: insatgram \ cristiano