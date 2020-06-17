اقتطاع من رواتب اللاعبين الممتنعين عن العودة في الدوري الأمريكي

يواجه لاعبو دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الذين يمتنعون عن المشاركة في استئناف منافساته نهاية يوليو بعد توقف أشهر بسبب فيروس كورونا، سيواجهون اقتطاعا من رواتبهم.

وأبدى عدد من اللاعبين في الآونة الأخيرة قلقهم من العودة للمشاركة في المباريات، لاسيما لجهة تدابير السلامة التي ستعتمد للوقاية من احتمال التقاط عدوى فيروس كورونا.

ونقلت شبكة ESPN الأمريكية الثلاثاء أن رابطة اللاعبين المحترفين أبلغتهم بأن تاريخ 24 يونيو هو الموعد النهائي لاتخاذ قرارهم بشأن المشاركة في استكمال الموسم.

NBA: Players opting to sit out once the season restarts will have to face salary cuts https://t.co/4gUpMyYjTA (via @thefield_in) — scroll.in (@scroll_in) June 17, 2020

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وأوضحت أن مالكي الأندية وممثلي اللاعبين توصلوا إلى اتفاق يتم بموجبه خفض أجر أي لاعب يقرر عدم الالتحاق بفريقه لاستكمال الموسم، بما يصل إلى راتب 14 مباراة كحد أقصى.

ويأتي ذلك على الرغم من ترك مفوض الرابطة، آدم سيلفر، هذا الأسبوع هامشا من الحرية للاعبين حيال العودة، واعتباره أنه "إذا اختار لاعب عدم الحضور، لن يشكل ذلك مخالفة لعقده".

وبحسب التقارير، يبدي لاعبون، أبرزهم كايري إيرفينغ (بروكلين نتس)، معارضتهم لاستئناف الدوري في ظل أزمة "كوفيد-19"، وأيضا خشية أن تحرف هذه العودة الأنظار عن البعد الاجتماعي للتظاهرات والإحتجاجات التي تلت مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، بعد توقيفه على يد شرطي أبيض في مايو، والتي تردد صداها حول العالم.

المصدر: "أ ف ب"