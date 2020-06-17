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"الأسرع في العالم" معرض للإيقاف عن الأولمبياد

الرياضة

Reuters AHMED JADALLAH
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أخفق بطل العالم الحالي في سباق 100 م العداء الأمريكي، كريستيان كولمان، مجددا في احترام قوانين مكافحة المنشطات، ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف والغياب عن أولمبياد طوكيو العام المقبل.

كشف كولمان، الذي نجا العام الماضي من الإيقاف لمخالفته قوانين مكافحة المنشطات فيما يتعلق بمكان تواجده ثلاث مرات في 2018 و2019، كشف عبر موقع تويتر الثلاثاء تفاصيل حول تخلفه عن آخر اختبار في ديسمبر الماضي.

وقال كولمان أنه اعترض دون جدوى لمدة 6 أشهر على حكم لوحدة النزاهة لألعاب القوى بانه تخلف عن اختبار في ديسمبر 2019 "والآن قد يؤدي هذا الأمر إلى إيقافي جراء غيابات أخرى حدثت قبل أكثر من عام".

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ويخضع رياضيو النخبة في جميع مسابقات ألعاب القوى إلى واجبات صارمة لتحديد أماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من أجل الخضوع لفحص مفاجىء عن المنشطات.

واذا تخلف أي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الإيقاف لمدة سنتين.

وأرفق كولمان بيانه على تويتر بنسخة من الإخطار الرسمي لوحدة النزاهة، حول إخفاقه في تلبية شروط الاختبارات.

وبحال تأكيد العقوبة، يواجه كولمان خطر الغياب عن الألعاب الأولمبية الصيفية التي تأجلت إلى الصيف المقبل في طوكيو بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونجا كولمان البالغ 24 عاما من الإيقاف قبل بطولة العالم الأخيرة المقامة في الدوحة، بعد تغيبه عن الخضوع لثلاثة اختبارات في فترة 12 شهرا.

وسجل كولمان زمنا رائعا في الدوحة بلغ 9,76 ثوان لقطع المئة متر.

المصدر: "أ ف ب"

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