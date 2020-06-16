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حاكم نيويورك يؤكد إقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في موعدها بدون جمهور

الرياضة

حاكم نيويورك يؤكد إقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في موعدها بدون جمهور
Reuters
"آرثر آشي" الملعب الرئيسي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب
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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، أن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، ستقام بين 31 أغسطس و13 سبتمبر بدون جماهير.

وأضاف كومو عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب سيتخذ "إجراءات احترازية استثنائية" لحماية اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة الكبرى بما في ذلك إجراء اختبارات مكثفة وعمليات تطهير وتنظيف إضافية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت في تقرير لها أمس الاثنين، أن البطولة ستقام في موعدها بانتظار الموافقة الرسمية للحكومة.

وقوبلت الخطط المقترحة للبطولة بتحفظات واسعة النطاق بين اللاعبين الرائدين في كرة المضرب الدولية، يتقدمهم المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وبحسب ما هو متداول بشأن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده على هامش البطولة، سيطلب من اللاعبين الإقامة في فندق منعزل، ويسمح لهم بإحضار شخص واحد معهم فقط الى الملعب.

كما تشير التقارير إلى قرار بإلغاء التصفيات المؤهلة إلى القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي (كانت مقررة اعتبارا من 24 أغسطس)، وتقليص عدد مباريات فئات الزوجي إلى النصف، ونقل دورة سينسيناتي للماسترز (المقررة بين 15 أغسطس و23 منه) إلى نيويورك، واعتبارها بمثابة دورة تحضيرية للبطولة.

المصدر: وكالات

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