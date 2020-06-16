حاكم نيويورك يؤكد إقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في موعدها بدون جمهور

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، أن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، ستقام بين 31 أغسطس و13 سبتمبر بدون جماهير.

وأضاف كومو عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب سيتخذ "إجراءات احترازية استثنائية" لحماية اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة الكبرى بما في ذلك إجراء اختبارات مكثفة وعمليات تطهير وتنظيف إضافية.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت في تقرير لها أمس الاثنين، أن البطولة ستقام في موعدها بانتظار الموافقة الرسمية للحكومة.

The status of the US Open has been mired in uncertainty for weeks as New York battles the coronavirus, while a number of top players have expressed doubts about playing in the tournament#USOpenhttps://t.co/XaMTMuwI5Z — NDTV Sports (@Sports_NDTV) June 15, 2020

وقوبلت الخطط المقترحة للبطولة بتحفظات واسعة النطاق بين اللاعبين الرائدين في كرة المضرب الدولية، يتقدمهم المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وبحسب ما هو متداول بشأن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده على هامش البطولة، سيطلب من اللاعبين الإقامة في فندق منعزل، ويسمح لهم بإحضار شخص واحد معهم فقط الى الملعب.

كما تشير التقارير إلى قرار بإلغاء التصفيات المؤهلة إلى القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي (كانت مقررة اعتبارا من 24 أغسطس)، وتقليص عدد مباريات فئات الزوجي إلى النصف، ونقل دورة سينسيناتي للماسترز (المقررة بين 15 أغسطس و23 منه) إلى نيويورك، واعتبارها بمثابة دورة تحضيرية للبطولة.

المصدر: وكالات