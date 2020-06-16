الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تستأنف جمع العينات بعد توقف بسبب كورونا

أعلنت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، اليوم الثلاثاء، أنها ستستأنف جمع العينات من الرياضيين بعد فترة توقف سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مارغاريتا باخنوتسكايا، نائبة مدير "روسادا"، في تصريح صحفي لوكالة "نوفستي"، إن الوكالة الروسية ستستأنف عملية جمع العينات المتوقفة منذ آذار الماضي بسبب الجائحة.

وأضافت باخنوتسكايا أن عملية سحب العينات ستخضع لإجراءات احترازية صارمة، حيث يتعين على الموظفين الذين سيأخذون العينات من الرياضيين، إجراء فحص الكشف عن "كوفيد 19" أولا، والالتزام التام بارتداء الملابس الواقية أثناء قيامهم بعملهم.

РУСАДА: инспекторы допинг-контроля должны сдать тесты на коронавирусhttps://t.co/p4btFqYxvgpic.twitter.com/IFiLHS40nx — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 16, 2020

المصدر: rsport.ria.ru