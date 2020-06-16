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قائد ليفربول: علينا أنا وكلوب إعادة النظر بشأن الشتائم

الرياضة

قائد ليفربول: علينا أنا وكلوب إعادة النظر بشأن الشتائم
Reuters CORINNA KERN
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اعترف جوردن هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، بأن عودة المباريات بدون جماهير غدا الأربعاء ستكون مشكلة بسبب الكلمات النابية وأصوات اللاعبين التي ستكون مسموعة.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، ما قاله هندرسون:" بالنسبة للاعبين سيكون الأمر مختلفا بالنسبة للعب مباراة كبيرة في الاستاد بظل عدم وجود الجمهور، لأنه يمكنك سماع الجميع وهم يتحدثون، علينا التكيف مع هذا الوضع، ونحاول تقليل الشتائم لأقصى حد".

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وأضاف:" أشعر بقلق كبير حيال كلامي أثناء اللعب، لا أريد الاعتذار للجميع بعد كل مباراة، لذلك أحتاج أن أكون حذرا، وخصوصًا في لحظة اشتعال المباراة".

وأردف نجم "الريدز":" متأكد أن كلوب يجب أن يكون حذرا في لغته أيضا، ولكنه يعلم أيضا أننا لا يمكننا لوم الجمهور على عدم قدرتنا على سماع ما يقوله في أوقات معينة من المباراة".

وواصل:" عندما كنت صغيرا وتعودت على اللعب لمدرستك، لم يكن هناك جمهور في ذلك الوقت، لذلك علينا فقط الاستمتاع بكرة القدم، وتقدير عودتنا للقيام بما نحب القيام به".

ويتصدر زملاء محمد صلاح ترتيب المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، وتتبقى لهم 9 مباريات، كما يحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا بلقب "البريميرليغ" الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

المصدر: mirror

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