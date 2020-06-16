لماذا يطالب مرتضى منصور بمنح لقب الدوري المصري للغريم الأهلي؟

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، أنه يوافق على منح الغريم "الأهلي"، لقب الدوري المحلي هذا الموسم، مقابل عدم استئناف المسابقة.

وقال منصور، أمس الاثنين، خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يبث على قناة الزمالك: "امنحوا الأهلي الدوري وأنقذوا الأرواح من الموت"، في إشارة إلى أن إنهاء الدوري المصري مبكرا سيخفض عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا، وسيجنب اللاعبين الإصابة بالفيروس القاتل.

وأردف رئيس الزمالك: "أكرر أنه في حال فوز الأهلي بلقب الدوري فلن يفرق معنا في شيء، فليس لدي مانع أن يتوج الأهلي بـ100 لقب دون أن يتعرض أي لاعب في الأهلي أو في أي ناد آخر للإصابة بكورونا".

واختتم منصور حديثه بالقول: "متمسكون بقرارنا وهو عدم استكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم".

وجاءت تصريحات منصور، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، خطتها لاستئناف النشاط الرياضي في مصر اعتبارا من 25 يوليو.

وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل التوقف، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب، بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

المصدر: وكالات