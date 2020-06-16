برشلونة يرفض عرضا خياليا من مانشستر يونايتد لرحيل أحد اللاعبين

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء، أن برشلونة رفض عرضا بقيمة 150 مليون يورو، لرحيل أحد لاعبي الفريق الكتالوني.

ووفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد يرغب بضم الشاب، أنسو فاتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وتقدم بعرض وصلت قيمته إلى 150 مليون يورو.

وكان تقارير إسبانية زعمت أن برشلونة رفض سابقا عرضا بقيمة 100 مليون يورو من "الشياطين الحمر"، لرحيل هذا اللاعب البالغ 17 عاما.

ورغم رفض العرض الأول، إلا أن النادي الإنجليزي، الذي يمثله خورخي مينديز، كان سيتبني نهجا جديدا عبر التواصل مع عائلة اللاعب، حيث سيحسن العرض المقدم إلى برشلونة، ويجعل راتب أنسو فاتي ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه في النادي الكتالوني.

The Times: #Barcelona ha rechazado una SEGUNDA OFERTA por Ansu Fati (17|🇪🇸): €150 millones, desde el #ManUnited. Según el medio inglés, los culés habrían dicho “No” porque se han apegado a su cláusula de rescisión, la cual asciende a €170 millones. Solskjaer lo quiere si o si. pic.twitter.com/ZuqLxvlNKC — Express Futbol (@ExpressFutbol_) June 15, 2020

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة وضع احتمالا وحيدا للسماح لفاتي بالمغادرة، وهو تفعيل الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ 170 مليون يورو.

ولكن الصحيفة أوضحت أن برشلونة لن يستطيع منع فاتي من الرحيل، إذا وافق اللاعب على دفع يونايتد لقيمة الشرط الجزائي.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير برشلونة ترغب في رؤية المراهق الصغير مع فريقها في التشكيل الأساسي للمباراة القادمة أمام ليغانيس، إذ لم يشارك فاتي في المباراة الماضية أمام ريال مايوركا.

المصدر: "وكالات"