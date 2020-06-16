 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الهندي يجتمع برئيس هيئة أركان الجيش لمناقشة الاشتباكات الحدودية بين جيشي الهند والصين

برشلونة يرفض عرضا خياليا من مانشستر يونايتد لرحيل أحد اللاعبين

الرياضة

برشلونة يرفض عرضا خياليا من مانشستر يونايتد لرحيل أحد اللاعبين
Globallookpress AFP7
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3xw

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء، أن برشلونة رفض عرضا بقيمة 150 مليون يورو، لرحيل أحد لاعبي الفريق الكتالوني.

ووفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد يرغب بضم الشاب، أنسو فاتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وتقدم بعرض وصلت قيمته إلى 150 مليون يورو. 

وكان تقارير إسبانية زعمت أن برشلونة رفض سابقا عرضا بقيمة 100 مليون يورو من "الشياطين الحمر"، لرحيل هذا اللاعب البالغ 17 عاما.

ورغم رفض العرض الأول، إلا أن النادي الإنجليزي، الذي يمثله خورخي مينديز، كان سيتبني نهجا جديدا عبر التواصل مع عائلة اللاعب، حيث سيحسن العرض المقدم إلى برشلونة، ويجعل راتب أنسو فاتي ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه في النادي الكتالوني.

إقرأ المزيد
شاهد.. مدرب برشلونة يبهر لاعبيه بهدف عالمي
شاهد.. مدرب برشلونة يبهر لاعبيه بهدف عالمي

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة وضع احتمالا وحيدا للسماح لفاتي بالمغادرة، وهو تفعيل الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ 170 مليون يورو.

ولكن الصحيفة أوضحت أن برشلونة لن يستطيع منع فاتي من الرحيل، إذا وافق اللاعب على دفع يونايتد لقيمة الشرط الجزائي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير برشلونة ترغب في رؤية المراهق الصغير مع فريقها في التشكيل الأساسي للمباراة القادمة أمام ليغانيس، إذ لم يشارك فاتي في المباراة الماضية أمام ريال مايوركا.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا