رونالدو يلجأ إلى "حمام الشمس" قبيل مواجهة يوفنتوس ونابولي الهامة (صورة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، صورة شخصية له على حسابه في "تويتر"، وهو يحصل على "حمام شمس"، وعلق عليها قائلا: "الحصول على فيتامين د".

ونشر "الدون" هذه الصورة، بعد أيام قليلة من تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان، وقبل يوم واحد من مواجهة اليوفي ونابولي في نهائي المسابقة المقرر غد الأربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

وأثار رونالدو جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إهداره ركلة جزاء أمام ميلان في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، كما ظهرت مؤخرا بعض الشائعات التي ربطت صاحب الـ35 عاما بالانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إقرأ المزيد

وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية، فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس مبلغ 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو، وهو نفس المبلغ الذي دفعه اليوفي عام 2018، لضم النجم البرتغالي من ريال مدريد.

المصدر: حساب رونالدو على "إنستغرام"