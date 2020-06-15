حامل الرقم القياسي في "العشاري" ينفصل عن مدربه التاريخي

قرر حامل الرقم القياسي في مسابقة "العشاري" بألعاب القوى، الفرنسي كيفن ماير الانفصال عن مدربه بيرتراند فالسين بعد شراكة لمدة 12 سنة قاده خلالها الى القمة.

وانفصل الثنائي الذي كان يتدرب في مدينة مونبلييه الفرنسية، كما كشف الموقع الرسمي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، وذلك قبل أكثر من عام من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتي تأجلت من الصيف الحالي إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص سجل ماير البالغ 28 عاما.

Kevin Mayer a mis fin à sa collaboration avec son entraîneur Bertrand Valcin. Le recordman du monde du décathlon n'aurait pas choisi de remplacer le coach avec qui il travaillait depuis 12 ans https://t.co/Ity7RhJ9dhpic.twitter.com/F75k3KN5Fl — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 15, 2020

وخلال شراكتهما لمدة 12 عاما، قاد فالسين البطل ماير إلى الميدالية الفضية الأولمبية في دورة ألعاب ريو دي جانيرو عام 2016، واللقب العالمي عام 2017 في لندن، والرقم القياسي العالمي (9126 نقطة) في سبتمبر 2018.

ويدرس ماير الذي أخفق في المونديال الأخير في الدوحة عندما اضطر إلى الانسحاب بسبب الإصابة في أكتوبر الماضي، العديد من الفرضيات بخصوص جهازه التدريبي.

والعشاري هي مسابقة ألعاب قوى خاصة للرجال، ويعادلها السباعي لدى السيدات، وتقام على مدى يومين متتاليين.

وتتكون مسابقة العشاري من 10 فعاليات مختلفة، يتم جمع نقاط الفعاليات العشر لكل رياضي، واللاعب الفائز هو الذي يجمع أكبر عدد من النقاط.

فعاليات مسابقة العشاري:

- اليوم الأول: الجري 100 م، القفز الطويل، رمي الكرة الحديدية، القفز العالي والجري 400 م.

- اليوم الثاني: الجري 110 م حواجز، رمي القرص، القفز بالزانة، رمي الرمح والجري 1500 م.

المصدر: أ ف ب+ وكالات