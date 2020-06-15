شاهد.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ28 "بكعكة شوكولا"
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، صورة مميزة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" من الاحتفال المنزلي بمناسبة عيد ميلاده الـ28.
ويظهر "الفرعون" المصري في الصورة مبتسما وهو يحمل كعكة مغطاة بالشوكولا، وسط بالونات ملونة على الأرض، وأرفقها بالقول: "شكرا للجميع على التهاني والأمنيات بمناسبة عيد ميلادي".
وتلقى صلاح الذي ولد في الـ15 من يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، الكثير من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الـ28 من العديد من الرياضيين والفنانين، كما احتفى بعيد ميلاده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وناديه ليفربول.
عيد ميلاد سعيد لمحمد صلاح @MoSalah 🎂— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 15, 2020
يحتفل نجم المنتخب المصري بعيد ميلاده الثامن والعشرين اليوم! 🎉 pic.twitter.com/T2IBi2vkuz
🎂 عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق..— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) June 14, 2020
الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28 🥳
🎈كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق 🎉@MoSalah 🇪🇬👑 𝕿𝖍𝖊 𝕰𝖌𝖞𝖕𝖙𝖎𝖆𝖓 𝕶𝖎𝖓𝖌 pic.twitter.com/KhmsL93bBW
Happy birthday, @MoSalah 🥳🙌 pic.twitter.com/uOi7QqmrI0— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 15, 2020
المصدر: Mohamed Salah/instagram