 
مباشر

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ28 "بكعكة شوكولا"

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ28
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3v6

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، صورة مميزة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" من الاحتفال المنزلي بمناسبة عيد ميلاده الـ28.

ويظهر "الفرعون" المصري في الصورة مبتسما وهو يحمل كعكة مغطاة بالشوكولا، وسط بالونات ملونة على الأرض، وأرفقها بالقول: "شكرا للجميع على التهاني والأمنيات بمناسبة عيد ميلادي".

وتلقى صلاح الذي ولد في الـ15 من يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، الكثير من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الـ28 من العديد من الرياضيين والفنانين، كما احتفى بعيد ميلاده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وناديه ليفربول.

إقرأ المزيد
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ويشارك متابعيه بكتاب جديد
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ويشارك متابعيه بكتاب جديد

المصدر: Mohamed Salah/instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا