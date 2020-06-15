مصر.. الإعلان عن موعد استئناف النشاط الرياضي (صور)

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الخطة الكاملة لعودة النشاط الرياضي، بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "قررنا فتح الأندية في الفترة بين 15 و30 يونيو الجاري".

وأعلن صبحي، عودة النشاط للألعاب غير التلامسية التي تقام في ملاعب مفتوحة في الفترة بين 1 و31 يوليو المقبل، وهي التنس والدراجات ورفع الأثقال والقوس والسهم والرماية والغولف وألعاب القوى والكانوي كاياك والشراع والفروسية.

وأكد صبحي، أن المرحلة الثانية تشمل عودة التدريبات يوم 1 يوليو وعودة النشاط بداية من 1 أغسطس، مع اتباع الإجراءات الاحترازية وتشمل ألعاب متوسطة التلامس، مثل "الجمباز وتنس الطاولة والإسكواش والسباحة والتجديف والهوكي والكرة الطائرة والسلاح والريشة الطائرة والثلاثي وتنس الطاولة، بجانب ألعاب كرة اليد وكرة السلة والملاكمة والمصارعة والتايكوندو والجودو والألعاب البارالمبية".

وأعلن الوزير أنه بداية من يوليو سيتم إقامة معسكرات للأبطال الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو، لتأهيلهم بالشكل المناسب.

- كرة القدم:

وشرح صبحي خطة الوزارة لعودة نشاط كرة القدم، باستئناف التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن يتم إتاحة الفرصة لبدء المنافسات من جانب اتحاد الكرة بداية من يوم 25 يوليو.

وشدد صبحي، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وترتيب مسألة دخول الفرق لغرف الملابس والمباريات والفنادق وغيرها.

وأضاف أن هناك ضوابط عامه ستطبق مع عودة نشاط اتحاد كرة القدم، وهي رفع الوعي بين جميع اللاعبين، والإداريين، والعاملين بالمنظومة بالإضافة إلى التباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كره القدم للحد من انتشار وانتقال عدوى كورونا.

للتعرف على ارشادات وإجراءات عودة النشاط الرياضي في مصر كاملة، اضغط على رابط موقع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

المصدر:emys.gov.eg