مدرب برشلونة يتحدث عن جاهزية سواريز للمشاركة أساسيا في مباراة ليغانيس

أقر كيكي سيتين، مدرب فريق برشلونة الإسباني، بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن إشراك المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في مواجهة ليغانيس من بداية المباراة، يوم غد الثلاثاء.

وقال سيتين للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لم أقرر بعد ما إذا كان سيبدأ سواريز مباراة الغد. يجب أن نكون حذرين للغاية. من الطبيعي التعرض لإصابات عضلية بعد الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة".

🎙 Quique Setién on Luis Suárez:



"I haven't decided if Suárez will start tomorrow, I have to talk to him. You have to be very cautious, when there're such long injuries.. there can be muscle problems and we must take care of them by all means."



[@LluisFlaquer]#ForçaBarça#FCBpic.twitter.com/ycIJxz2E3C — Camp Nou Barça (@cnbarca) June 15, 2020

وكان من المقرر أن يغيب سواريز، الذي سجل 11 هدفا في الليغا هذا الموسم، عن معظم مباريات الموسم بعد خضوعه لجراحة في ركبته في يناير الماضي قبل توقف الموسم في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ودفع سيتين بليونيل ميسي وأنطوان غريزمان ومارتن بريثويت، المنضم في فبراير الماضي، في المباراة التي فاز فيها "البلوغرانا" برباعية نظيفة على ملعب ريال مايوركا أمس الأول، بينما شارك سواريز، العائد من الإصابة، كبديل لمدة نصف ساعة في الشوط الثاني.

وأضاف سيتين البالغ 61 عاما: "غريزمان خاض معظم مباريات الموسم. حقا يوجد العديد من اللاعبين حاليا ويجب مشاركة الجميع. سيستمر غريزمان في لعب دور قيادي. فهو لاعب مهم".

🔊 Quique Setien: "Griezmann is indisputable. He has played almost every game since we came here. It is true there are more players now and more minutes to share." pic.twitter.com/tr1dI1oWEr — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 15, 2020

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وأضاف: "باستثناء حالات محددة للغاية لا أعتبر اللاعبين أساسيين أو بدلاء. أريد مشاركة الجميع. أي لاعب ممكن أن يجلس على مقاعد البدلاء في بداية أي مباراة".

وقال سيتين إن سياسة التناوب ستكون عاملا مهما حيث ستؤدي كثرة المباريات إلى إرهاق اللاعبين.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل عشر جولات على النهاية. وقال سيتين إنه لا يوجد مجال للخطأ في الصراع على الفوز باللقب.

المصدر: رويترز