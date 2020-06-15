قائد واتفورد يتحدث عن تواجد مثلي الجنس في فرق كرة القدم

يعتقد تروي ديني، قائد واتفورد الإنجليزي، أن هناك العديد من اللاعبين مثلي الجنس في كرة القدم، لكنهم يخشون البوح بذلك خوفا من تعرضهم للهجوم أو السخرية من قبل الجماهير وباقي اللاعبين.

وقال ديني في حواره مع شبكة BBC:"سأقول إنه ربما يوجد لاعب واحد مثلي الجنس أو لديه ازدواجية جنسية (يميل للجنسين وليس واحدا) في كل فريق كرة قدم، إنهم موجودون، موجودون بنسبة 100%".

Watford kaptanı Troy Deeney: "Her takımda en az 1 tane gay ya da biseksüel futbolcu vardır. Buna %100 eminim." pic.twitter.com/JeP2DmsmkR — De Marke Sports #BöylesiHasret (@demarkesports) June 15, 2020

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وأضاف اللاعب البالغ 31 عاما: "أعتقد أنهم قلقون للغاية من أن يكونوا أول من يعترف بالأمر، وأظن أنه بمجرد بوح لاعب بالأمر، سيتبعه كثيرون لو خرج وقال ذلك، أعتقد أنك في أول أسبوع ستجد على الأقل 100 شخص يقولون: نحن أيضا، فقط لأنهم لا يريدون أن يكونوا في الواجهة".

وتابع: "أتساءل أيضا، لماذا ينهي شخص مسيرته في كرة القدم ثم يقول أنا مثلي الجنس، أعتقد أن الأمر كان يثقل كاهله طوال مشواره الرياضي".

في أكبر بطولات كرة القدم، لم يعلن أحد إلى الآن عن توجهه الجنسي حتى نهاية مسيرته المهنية.

والحالة الأكثر شهرة هي لاعب المنتخب الألماني السابق، توماس هيتزلسبيرغر، الذي اعتزل اللعب وهو في سن الـ31 ولعب 52 مباراة دولية ووصل إلى الدور النهائي في يورو 2008 والمركز الثالث في مونديال ألمانيا في 2006.

المصدر: bbc.co.uk