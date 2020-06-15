شاهد.. حارس الأوروغواي ينقذ شباكه على حساب كسر مزدوج

تعرض حارس مرمى منتخب أورواغواي ونادي غالطة سراي التركي، فيرناندو موسليرا، لإصابة "مرعبة" خلال لقاء فريقه أمام مضيفه تشايكور ريزا سبور، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري التركي.

واصطدم الحارس موسليرا بمنافسه في منطقة الجزاء، عندما حاول إيقاف هجمة خطرة كادت أن تدخل الكرة في شباكه، ليسقط على أرض الملعب متألما بقوة، ما جعل الجهاز الطبي ورجال الإسعاف المتواجدين في الملعب يسارعون إليه وذلك في الدقيقة الـ14 من عمر المواجهة.

Rize maçında #muslera sakatlık anı Mejorate pronto Muslera pic.twitter.com/zvDgpZoUu0 — kâşif 🦅🇨🇨 (@omrykn) June 14, 2020

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ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب وذهبت مباشرة إلى منطقة جزاء غالطة سراي، لنقل الحارس، فيما ظهرت علامات التأثر على جميع اللاعبين وحكم اللقاء بسبب الإصابة القوية التي لحقت بالحارس الأوروغواياني.

وبحسب تصريحات أطباء النادي، فإن موسايرا تعرض لكسر مزدوج في ساقه اليمنى.

وانتهت المباراة بخسارة غالطة سراي بهدفين نظيفين، ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي برصيد 50 نقطة.

المصدر: fanatik.com