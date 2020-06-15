 
مباشر

نائب رئيس الهلال السعودي السابق يعلن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

نائب رئيس الهلال السعودي السابق يعلن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3oj

أكد عبد الرحمن النمر، نائب رئيس نادي الهلال السعودي السابق، يوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على "تويتر".

وغرد النمر على "تويتر" قائلا: " الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف:" أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء".

واختتم : "لا أراكم الله مكروها ولا من تحبون".

إقرأ المزيد
إصابة صاحب الهدف الوحيد لمنتخب العراق في كأس العالم بكورونا
إصابة صاحب الهدف الوحيد لمنتخب العراق في كأس العالم بكورونا

وتفاعل اللاعبون والإعلاميون والجماهير مع تغريدة نائب رئيس الهلال السابق، متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في إيقاف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي، قبل أن يقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا