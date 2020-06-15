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شاهد.. إصابة "عنيفة" تصيب لاعب ليفربول المعار بارتجاج دماغي

الرياضة

شاهد.. إصابة
AFP KAI PFAFFENBACH
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تعرض تايو أويني، لاعب نادي ليفربول، المعار إلى نادي ماينز الألماني، إلى إصابة قوية في الرأس خرج بسببها من هزيمة فريقه ضد فريق أوغسبورغ، الأحد، مصابا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

واصطدم المهاجم البالغ  22 عاما بمدافع أوغسبورغ فيلكس أودوكاي، وغادر الملعب محمولا على محفة.

وقال نادي ماينز في حسابه على تويتر: "مهاجمنا تايو أونيي أصيب بارتجاج... وسيقضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي".

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وقد خسر ماينز على أرضه ووسط ميدانه ضد أوغسبورغ 0-1 في ختام لقاءات الأحد من الجولة 31 للدوري الألماني لموسم 2019-2020 ، الذي يحمل لقبه ويتصدره بايرن ميونيخ.

ولم يلعب أونيي، الذي أحرز هدفا واحدا في 12 مباراة مع ماينز هذا الموسم، مطلقا مع ليفربول، وسبق له الانتقال على سبيل الإعارة إلى فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.

ويحتل ماينز المركز 15 في الدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

المصدر: "رويترز"

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