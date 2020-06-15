شاهد.. إصابة "عنيفة" تصيب لاعب ليفربول المعار بارتجاج دماغي

تعرض تايو أويني، لاعب نادي ليفربول، المعار إلى نادي ماينز الألماني، إلى إصابة قوية في الرأس خرج بسببها من هزيمة فريقه ضد فريق أوغسبورغ، الأحد، مصابا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

واصطدم المهاجم البالغ 22 عاما بمدافع أوغسبورغ فيلكس أودوكاي، وغادر الملعب محمولا على محفة.

وقال نادي ماينز في حسابه على تويتر: "مهاجمنا تايو أونيي أصيب بارتجاج... وسيقضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي".

ℹ Unser Angreifer Taiwo Awoniyi hat sich beim Zusammenstoß mit Augsburgs Uduokhai eine Gehirnerschütterung zugezogen und verbringt die Nacht vorsorglich im Krankenhaus. #M05FCApic.twitter.com/7hJccrqVF6 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 14, 2020

Liverpool loanee Taiwo Awoniyi 🇳🇬 was taken off the pitch barely 20mins in the game between Mainz and Augsburg after being knocked out cold following an aerial challenge -landed horrifically on his head



Get well soon Taiwo! pic.twitter.com/JPZUlXH4et — MOLATsportgist ™🇳🇬 (@Molatsportgist) June 14, 2020

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وقد خسر ماينز على أرضه ووسط ميدانه ضد أوغسبورغ 0-1 في ختام لقاءات الأحد من الجولة 31 للدوري الألماني لموسم 2019-2020 ، الذي يحمل لقبه ويتصدره بايرن ميونيخ.

ولم يلعب أونيي، الذي أحرز هدفا واحدا في 12 مباراة مع ماينز هذا الموسم، مطلقا مع ليفربول، وسبق له الانتقال على سبيل الإعارة إلى فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.

ويحتل ماينز المركز 15 في الدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

المصدر: "رويترز"