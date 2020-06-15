محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ويشارك متابعيه بكتاب جديد

يحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، اليوم الاثنين، وهو من مواليد قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

واحتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري بعيد ميلاد صلاح لاعب المنتخب المصري و أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و 2018، وجاء التعليق: "كل سنة وأنت طيب يا صلاح".

وشارك صلاح متابعيه بصورة لفقرة من كتاب يقوم بقراءته حاليا، عبر حسابه على "إنستغرام"، والذي يتحدث عن قوة العقل الباطن للإنسان ومقارنتها بالعقل الواعي.

والكتاب يعود للمؤلف الشهير جوزيف ميرفي، بعنوان "قوة عقلك الباطن" وتم إصداره عام 1962.

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وبدأ محمد صلاح، مشواره الإحترافي في أوروبا، خلال موسم 2012–2013، انطلاقا من بازل السويسري إذ شارك في 79 مباراة وسجل 20 هدفا، ونجح بالتتويج بلقب الدوري السويسري مرتين.

بعدها انتقل عام 2014 إلى تشيلسي وشارك صلاح في 19 مباراة مع الفريق اللندني، وسجل هدفين، قبل أن يرحل سريعا في انتقالات الشتاء 2015، على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي، وخاض 26 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف.

وفي الموسم التالي رحل محمد صلاح إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو، وخاض موسمه الأول مع الذئاب 42 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 15 هدفا.

وبعد انتقاله النهائي إلى روما خاض خلال موسم 2016 –2017، 41 مباراة، أحرز فيها 19 هدفا.

وتفجرت نجومية صلاح مع ليفربول الإنجليزي في موسم الأول، بالحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا، كما توج بجائزة أفضل لاعب فى البريميرليغ.

وخاض بقميص "الريدز"، 144 مباراة حتى الآن، سجل 91 هدفا، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وأخيرا كأس العالم للأندية.

المصدر: RT