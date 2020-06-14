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أوجسبورغ يهزم ماينز في صراع البقاء في "البوندسليغا"

الرياضة

أوجسبورغ يهزم ماينز في صراع البقاء في
Globallookpress
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تقدم فريق أوجسبورغ خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء في مصاف الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ماينز (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 "للبوندسليغا".

ويدين أوجسبورغ بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه فلوريان نايديرليشنير، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.  

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ورفع أوجسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد ماينز عند 31 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT 

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