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شاهد.. في لفتة إنسانية رائعة دييغو كوستا يهدي هدفه لفتاة

الرياضة

شاهد.. في لفتة إنسانية رائعة دييغو كوستا يهدي هدفه لفتاة
AFP ANDER GILLENEA
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شهد لقاء أتلتيك بيلباو وضيفه أتلتيكو مدريد (1-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لفتة إنسانية رائعة من قبل دييغو كوستا مهاجم "الروخي بلانكوس".

وأدرك دييغو كوستا التعادل لفريقه، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، وأهدى هدفه للاعبة فريق أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" للسيدات، بيرخينيا توريثيا، التي تعاني من ورم في المخ، برفع قميصها الذي يحمل رقم 14.

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المصدر: وكالات 

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