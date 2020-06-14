شاهد.. في لفتة إنسانية رائعة دييغو كوستا يهدي هدفه لفتاة

شهد لقاء أتلتيك بيلباو وضيفه أتلتيكو مدريد (1-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لفتة إنسانية رائعة من قبل دييغو كوستا مهاجم "الروخي بلانكوس".

وأدرك دييغو كوستا التعادل لفريقه، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، وأهدى هدفه للاعبة فريق أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" للسيدات، بيرخينيا توريثيا، التي تعاني من ورم في المخ، برفع قميصها الذي يحمل رقم 14.

Para ella, para @VirginiiiaTr

Diego Costa dedicó el gol a su compañera operada de un tumor cerebral. #VolverEsGanarpic.twitter.com/XEl4gIz3rD — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 14, 2020

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ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز السادس في الليغا، برصيد 46 نقطة.

المصدر: وكالات