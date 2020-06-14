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أتلتيكو مدريد يواصل مسلسل نزيف النقاط (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يواصل مسلسل نزيف النقاط (فيديو)
Globallookpress
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واصل فريق أتلتيكو مدريد سلسلة تعادلاته بخروجه بنقطة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع المهاجم إيكر مونياين الفريق الباسكي في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم دييغو كوستا بهدف التعادل "للروخي بلانكوس"، في الدقيقة 39.

واكتفى فريق أتلتيكو مدريد الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي، بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 46 نقطة، ويحتل المركز السادس في الليغا.

بينما يشغل أتلتيك بيلباو المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

المصدر: وكالات 

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