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مقتحم ملعب مباراة مايوركا وبرشلونة في ورطة كبيرة

الرياضة

مقتحم ملعب مباراة مايوركا وبرشلونة في ورطة كبيرة
AFP
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أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، بأنها ستلاحق قضائيا مشجعا اقتحم أرضية ملعب مباراة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا، ضمن المرحلة الـ28.

وأقيمت المواجهة التي انتهت بفوز كبير للفريق الكتالوني برباعية نظيفة، أمس السبت، وكغيرها من مباريات "الليغا" بعد استئناف نشاطها، خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ووفق إجراءات صحية صارمة لتفادي عدوى فيروس كورونا.

ولكن أحد المشجعين تحدى الحراسة الأمنية، ودخل أرضية الملعب مطلع الشوط الثاني، مرتديا قميصا للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم 10 واسم قائد برشلونة ليونيل ميسي.

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وأكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان، أنها "ستشرع في إجراءات قانونية ملائمة لأنها تعتبر أن الأحداث (التي قام بها الشخص) قد تصنف كجرم".

وأشارت رابطة "الليغا" في بيانها إلى أن المشجع "خرق القواعد المفروضة في إطار التشريعات الصحية، ولم يلتزم بتعليمات رجال الأمن الخاص".

وشددت على أنها ترغب "في التعبير عن إدانتها الكاملة لهذا النوع من التصرفات التي تهدد السلامة الصحية للجميع ونزاهة البطولة".

وبحسب ما أظهرت اللقطات التلفزيونية، فإن الشخص الذي اقتحم أرض الملعب، حاول التقاط صورة مع لاعب برشلونة جوردي ألبا، وهو لم يكن يضع كمامة أو يتخذ أي إجراءات وقائية.

المصدر: وكالات

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