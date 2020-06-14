رجل مخمور يطلق النار على 8 أشخاص ويصرخ أنا مقاتل "UFC" 

أعرب الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" عن أمله في أن لا يكون للرجل الذي أطلق النار على 8 أشخاص، في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، أي صلة بالاتحاد.

وأطلق رجل، قدم نفسه على أنه رياضي في اتحاد "UFC"، النار على ثمانية أشخاص عند مدخل أحد حانات سان أنطونيو.

وقال وايت في تصريحات صحفية بعد بطولة "UFC Fight Night APEX"، اليوم في لاس فيغاس: "أتمنى ألا يكون ذلك صحيحا. لكنني أسمع ذلك طوال الوقت. أنت تعرف عدد الرجال الصلعاء في هذه المدينة الذين يتجولون ويقولون أنهم أنا (وايت - ليس له شعر). إنه أمر محير للعقل. إذا أخبرتك ببعض هذه القصص، فلن تصدقها. آمل أن يكون ذلك على غرار تلك القصص".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد منع حراس الحانة الرجل من الدخول إلى الحانة بسبب علامات واضحة على تناوله الكحول بكثرة. وردا على ذلك، أخرج الرجل بندقية وأطلق النار على ثمانية أشخاص بالقرب منه، وأصيبت خمس نساء وثلاثة رجال، ولكن لم يصب أحد بجروح قاتلة.

وقال رئيس قسم شرطة سان أنطونيو، ويليام مكمانوس: "ذهب الرجل إلى سيارته، وأخرج بندقية طويلة ومر بها عبر الشارع. قبل أن يبدأ بإطلاق النار، صارخا: هل تعرف من أنا؟! أنا مقاتل "UFC" من كاليفورنيا!".

المصدر: وكالات