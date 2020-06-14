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طبيب الزمالك: أصبت بفيروس وكورونا وتعافيت منه في خمسة أيام

الرياضة

طبيب الزمالك: أصبت بفيروس وكورونا وتعافيت منه في خمسة أيام
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كشف طبيب نادي الزمالك المصري لكرة القدم، طارق سليمان، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين.

وقال سليمان في تصريحات صحفية، إنه مكث في المستشفى بعد إصابته بكورونا لمدة 5 أيام فقط، قبل أن يتعافى تماما ويعود لمنزله.

وواصل: "تجاوزت المرحلة الصعبة، والحمد الله تعافيت تماما ومتواجد الآن في بيتي منذ 6 أيام.. أنا بصحة جيدة الآن، وأنصح الأطباء باتخاذ إجراءات الوقاية، دون أي استهانة".

وتعرض عدد من الرياضيين المصريين وأقاربهم للإصابة بفيروس كورونا، منهم محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، وابنة أحمد فتحي، لاعب الأهلي المنتقل حديثا لبيراميدز، وابنة خالد الغندور، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، ومحمد عبده، مدرب حراس مرمى نادي بدر.

المصدر: وكالات

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