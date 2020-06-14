تبرئة نجم تشيلسي هودسون أودوي من تهمة الاغتصاب

قال كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، إن الشرطة أكدت أنها لن تتخذ المزيد من الإجراءات ضده بعد اتهامات مزعومة بالاغتصاب.

وكتب هودسون أودوي في حسابه على تويتر: "التزمت الصمت وساعدت الشرطة طيلة التحقيقات، لأنني كنت أعرف أن اليوم الذي سيتم فيه تبرئتي سيأتي قريبا".

وأضاف: "بعد تحقيق شامل، أكدت الشرطة الآن أنها لن تتخذ إجراءات إضافية".

ومن جانبها، قالت شرطة لندن في بيان: "اعتقل رجل (المقصود هودسون) يوم الأحد 17 مايو بعد مزاعم اغتصاب، وأطلق سراحه بدون اتخاذ إجراءات إضافية".

يذكر أن هودسون أودوي البالغ 19 عاما، الذي يتنبأ له الجميع بمستقبل مميز في عالم كرة القدم، كان أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بفيروس كورونا المستجد مطلع مارس الماضي، ولكنه تعافى تماما الآن.

المصدر: وكالات