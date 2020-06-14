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شاهد.. إصابة مدرب دورتموند بعد هدف هالاند "القاتل"

الرياضة

شاهد.. إصابة مدرب دورتموند بعد هدف هالاند
AFP Lars Baron / POOL
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تعرض مدرب بوروسيا دورتموند، لوسيان فافر، لإصابة عضلية خلال احتفاله بهدف فريقه "القاتل" في شباك فورتونا دوسلدورف، أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ30 من الدوري الألماني.

وأحرز المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، هدفا "قاتلا" لدورتموند، فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليعزز مركز فريقه فى وصافة الدوري الألماني، بعدما رفع رصيده للنقطة 66، خلف بايرن ميونيخ، المتصدر بـ73 نقطة.

واحتفل لاعبو وأعضاء الجهاز الفني لدورتموند بشكل جنوني بهدف هالاند، غير أن احتفالات المدرب فافر، تسببت في إصابته بشد عضلي.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية، فافر وهو يحتفل بالهدف عبر القفز صعودا وهبوطا في الهواء، ولكن بعد ثوان تبين تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى، إذ ظل يمسك بها لفترة من الوقت.

المصدر: fox soccer

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