نابولي يضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

بلغ فريق نابولي المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب ضيفه إنتر ميلان، إثر تعادله معه (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إياب الدور قبل النهائي.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن مبكرا، في الدقيقة الثانية، بتسديدة من ركلة ركنية مباشرة، أخفق الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى فريق نابولي، في التعامل معها.

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner



Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020

وأدرك المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز التعادل لأصحاب الأرض، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

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وتأهل نابولي إلى النهائي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بفضل فوزه على إنتر ميلان "النيراتزوري" في عقر داره، بهدف وحيد، في مباراة الذهاب.

وضرب نابولي موعدا في المباراة النهائية مع فريق يوفنتوس الذي بلغ النهائي بدوره على حساب قطب مدينة ميلانو الكروي الثاني، إي سي ميلان "الروسونيري"، إثر تعادله معه سلبا، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، في إياب الدور قبل النهائي، والتعادل ذهابا (1-1) على ملعب "الروسونيري".

المصدر: RT