غوارديولا "فيلسوف الساحرة المستديرة" يطالب بضم كوتينيو

طالب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إدارة ناديه بالتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، اليوم السبت، أن السيتي قد يتقدم بعرض لضم كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بصفة نهائية في صيف 2021.

ويريد غوارديولا ضم لاعب وسط هجومي صريح إلى تشكيلته، نظرا لكبر سن مواطنه دافيد سيلفا وإمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري، بناء على مصادر مقربة منه.

يذكر أن أرسنال وتوتنهام يرغبان أيضا في الحصول على خدمات كوتينيو (28 عاما) نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ، في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات