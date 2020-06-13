الليلة قد نشهد ثاني بطل في الدوريات الخمسة الكبرى

ستكون الفرصة قائمة اليوم السبت، أمام بايرن ميونيخ، لحسم تتويجه مبكرا بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

ويغرد البايرن منفردا في صدارة الدوري الألماني، برصد 70 نقطة، ويتقدم بفارق 7 نقاط أمام ملاحقه وغريمه بوروسيا دورتموند، وذلك قبل 4 جولات من ختام "البوندسليغا".

ويحتاج الفريق البافاري للفوز في المباراة التي ستجمعه اليوم السبت بضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وإلى سقوط بوروسيا دورتموند الذي يلعب اليوم أيضا أمام فورتونا دوسلدورف، ليضمن التتويج مبكرا بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن تواليا.

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وفي حال تحقيقه ذلك، سيصبح البايرن، ثاني فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، يتوج باللقب المحلي هذا الموسم، بعد باريس سان جيرمان، الحائز على الدوري الفرنسي، بعد إنهاء المسابقة مبكرا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وفي الدوريات الثلاثة الأوروبية الكبرى الأخرى، فيبدو تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي مسألة وقت فحسب، حيث يتصدر "الريدز"، ترتيب المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، قبل تسع مراحل من نهاية "البريمير ليغ".

أما في إسبانيا وإيطاليا، فالوضع يختلف، إذ يحتدم الصراع على لقب "الليغا" بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، فيما يتنافس يوفنتوس، ولا تسيو، وبدرجة أقل إنتر ميلان على لقب "الكالتشيو".

المصدر: RT