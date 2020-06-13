بينها لقاء برشلونة وموقعة نابولي مع إنتر.. تعرف على جدول مباريات الليلة

يشهد اليوم السبت، إقامة عدد من المباريات المثيرة على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، بينها قمة في كأس إيطاليا، حيث يستضيف نابولي نادي إنتر ميلان في إياب الدور نصف النهائي.

ويشهد اليوم أيضا، خوض برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مباراته الأولى بعد عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي توقف لقرابة ثلاثة أشهر على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وسيواجه رفاق ميسي مضيفهم مايوركا لحساب الأسبوع الـ28 من "الليغا".

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش+3).

إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

نابولي # إنتر ميلان - الساعة 22:00

الدوري الإسباني

إسبانيول # ديبورتيفو ألافيس - الساعة 15:00

سيلتا فيغو # فياريال - الساعة 18:00

ليغانيس # بلد الوليد - الساعة 20:30

ريال مايوركا # برشلونة - الساعة 23:00

الدوري الألماني

هيرتا برلين # أينتراخت فرانكفورت - الساعة 16:30

كولن # يونيون برلين - الساعة 16:30

فولفسبورغ # فرايبورغ - الساعة 16:30

بادربورن # فيردر بريمن - الساعة 16:30

فورتونا دوسلدورف # بوروسيا دورتموند - الساعة 16:30

بايرن ميونيخ # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.

المصدر: RT