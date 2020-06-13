بعد إهداره ضد ميلان.. كم ركلة جزاء أضاع رونالدو في مسيرته؟

بلغ يوفنتوس المباراة النهائية لكأس إيطاليا، على الرغم من تعادله السلبي أمس مع ضيفه ميلان، وإهدار نجمه كريستيانو رونالدو لركلة جزاء، وذلك بعدما استفاد من تعادله ذهابا بنتيجة 1-1.

واحتسب حكم اللقاء، دانييلي أورساتو، ركلة جزاء لمصلحة اليوفي في الدقيقة 16، بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (فار)، إثر لمسة يد على مدافع ميلان، أندريا كونتي، لكن الحارس جانلويجي دوناروما، كان بالمرصاد لتسديدة رونالدو، بعدما أبعدها بأطراف أصابعه لتصطدم بالقائم الأيمن وتبتعد.

What a crazy 2020 year!! Cristiano Ronaldo missed a penalty kick pic.twitter.com/TjuuPTF1vx — Kawthar Bouchemal (@KawthaBouchemal) June 12, 2020

وهذه هي ركلة الجزاء الأولى، التي يهدرها رونالدو في العام 2020، والرابعة في آخر 4 أعوام، وفقا لموقع "سكواكا"، المختص في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

The last four penalties missed by Cristiano Ronaldo have all been in different years:



✘ November 2017 vs. Málaga

✘ June 2018 vs. Iran

✘ January 2019 vs. Chievo

✘ June 2020 vs. Milan



It doesn't happen often. 😳 pic.twitter.com/1Ui4WaxA12 — Squawka Football (@Squawka) June 12, 2020

وذكر الموقع أن "الدون"، تعود خلال السنوات الأربع الأخيرة على إهدار ركلة جزاء واحدة كل عام، حيث ضيع ركلة واحدة في كل من أعوام 2017، 2018، 2019، وأخيرا في 2020.

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وعلى العموم، فقد سدد رونالدو خلال مسيرته 153 ركلة جزاء، سجل منها 127 هدفا، وأهدر 26 ركلة، بنسبة نجاح بلغت 80.01 بالمئة.

المصدر: "سكواكا" + michelacosta.com