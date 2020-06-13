تصرف بريء يكلف نجم الرجبي غاليا

سيضطر نجم لعبة الرجبي، النيوزيلندي، بينغي مارشال، لعزل نفسه عن بقية زملائه ومحيطه، بعدما قبل إحدى الصحفيات.

وذكرت صحيفة "Sun Sport"، أن أيقونة فريق "Wests Tigers"، الذي ينافس في الدوري الأسترالي للرجبي، قبَّل مراسلة القناة السابعة الأسترالية، ميشيل بيشوب في خدها، وهو ما يعتبر خرقا للإجراءات المتبعة في الدوري الأسترالي، حيث تطبق قواعد صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا في صفوف اللاعبين.

وسيبقى مارشال في عزلته إلى حين ظهور نتائج اختباره لفيروس كورونا، وإذ جاءت إيجابية، فستستمر فترة عزله حتى يتعافى.

ويرتبط مارشال، البالغ من العمر 35 عاما، بعلاقة جيدة مع الصحفية بيشوب بعيدا عن الرياضة، وقد اقترب منها في موقف السيارات الخاص بملعب نادي "Wests Tigers"، وقبلها ليشكرها على دعمها له خلال الفترة الأخيرة.

Just goes to show you, we can all get caught up in life and forget what kind of world we are living in at the moment Off to be tested #innocent#awkward#apologies — Michelle Bishop (@7michellebishop) June 10, 2020

ومن جهتها، أكدت بيشوب عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنها ستخضع بدورها لاختبار فيروس كورونا، مضيفة: "يمكننا جميعا أن ننغمس في الحياة وننسى نوع العالم الذي نعيش فيه في الوقت الحالي".

المصدر: "Sun Sport"