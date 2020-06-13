عملية جراحية تبعد الإسباني تياغو عن البايرن لثلاثة أسابيع

أعلن مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني، هانزي فليك، أمس الجمعة، أن لاعب وسط فريقه، الإسباني تياغو ألكانتارا، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد خضوعه لجراحة في الفخذ.

وأشار فليك إلى أنه "يتعين عليه (تياغو) التوقف لمدة ثلاثة أسابيع. لقد اتخذنا القرار بالمضي قدما (في إجراء العملية الجراحية) الآن، وسيكون جاهزا لنهائي الكأس(المحلية)" في 4 يوليو ضد باير ليفركوزن على الملعب الأولمبي في برلين.

في المقابل، كشف مدرب النادي البافاري بأن المصابين الآخرين، نيكلاس زوله، الغائب عن الملاعب منذ أكتوبر بسبب إصابة في الأربطة الصليبية للركبة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أجرى جراحة في الكاحل الأيمن، قيد الاختبار حاليا، "وإذا سار كل شيء على ما يرام، قد يعودان تدريجيا (إلى التمارين الجماعية) اعتبارا من الأسبوع المقبل".

أما في ما يخص الفرنسي كورنتان توليسو، الذي خضع بدوره في أبريل لعملية جراحية في الكاحل، فكشف فليك أن مؤشرات العودة إلى الفريق إيجابية وقد "عاود تمارين اللياقة".

وستكون الفرصة قائمة منذ السبت أمام بايرن لحسم لقبه الأول في الدوري بقيادة فليك، والثامن تواليا، وذلك في حال فوز النادي البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ وسقوط ملاحقه وغريمه بوروسيا دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف.

المصدر: أ ف ب





