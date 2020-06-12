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شاهد.. تدخل عنيف من لاعب ميلان على طريقة "كونغ فو" ضد لاعب يوفنتوس

الرياضة

شاهد.. تدخل عنيف من لاعب ميلان على طريقة
Reuters
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تعرض الكرواتي أنتي ريبيتش مهاجم فريق ميلان للطرد في مباراته ضد مضيفه يوفنتوس، في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وأشهر حكم الساحة دانييلي أورساتو البطاقة الحمراء مباشرة في وجه أنتي ريبيتش بعد تدخله العنيف على طريقة "كونغ فو"، ضد البرازيلي دانيلو مدافع يوفنتوس، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

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وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبالتالي تأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية، لتعادله على أرض ميلان بهدف لمثله، في مباراة الذهاب.

المصدر: RT 

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