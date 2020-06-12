أولمو يقود لايبزيغ للفوز على هوفنهايم في عقر داره (فيديو)

خرج فريق لايبزيغ بفوز ثمين من ملعب مضيفه هوفنهايم (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين الضيوف بالفضل في انتصارهم للمهاجم الإسباني الشاب، داني أولمو، الذي أحرز هدفيهم، في الدقيقتين (9 و11) من زمن الشوط الأول.

ورفع لايبزيغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 62 نقطة، ويحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف صاحب المركز الثاني، بوروسيا دورتموند، الذي يحل ضيفا على فريق فورتونا دوسلدورف، يوم السبت.

في المقابل، تجمد رصيد هوفنهايم عند 43 نقطة، ويشغل المركز السابع، حتى الآن، على سلم ترتيب "البوندسليغا"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT