يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا رغم إهدار رونالدو ركلة جزاء (فيديو)

تأهل فريق يوفنتوس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب ضيفه ميلان، إثر تعادله معه سلبا، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضربة جزاء، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، حيث اصطدمت كرته بأسفل القائم الأيمن من الحارس جيانلويجي دوناروما.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP — D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020

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وشهدت الدقيقة التالية الـ 17، طرد الكرواتي أنتي ريبيتش مهاجم فريق ميلان بسبب تدخله العنيف على طريقة لاعبي "كونغ فو"، ضد البرازيلي دانيلو مدافع "السيدة العجوز".

وصعد يوفنتوس إلى النهائي بفضل الهدف الذي سجله خارج أرضه، في مباراة الذهاب التي انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

وسيكون يوفنتوس في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة الثانية ضمن الدور قبل النهائي، بين نابولي وضيفه إنتر ميلان، الذي خسر على أرضه (0-1) في لقاء الذهاب.

المصدر: RT