غرناطة يقلب الطاولة على ضيفه خيتافي بعد استئناف الليغا

حول فريق غرناطة تأخره بهدف أمام ضيفه خيتافي إلى فوز (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى خيتافي الشوط الأول متقدما بهدف سجله لاعبه ديفيد تيمور، في الدقيقة 20، ورد المهاجم كارلوس فيرنانديز بهدفين لأصحاب الأرض أحرزهما، في الدقيقتين (70 و79) من عمر المباراة.

ورفع غرناطة رصيده بعد هذا الفوز إلى 41 نقطة، وانفرد بالمركز الثامن، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تجمد رصيد خيتافي عند 46 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT