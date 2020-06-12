المصري إسلام محارب وزوجته يشعلان "إنستغرام" بصورة

شارك إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب الجونة الحالي لكرة القدم، جمهوره بصورة جديدة مع زوجته، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي لتبادل الصور.

ونالت الصورة التي يظهر فيها إسلام محارب في سيارته بصحبة زوجته، إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدا لعودة النشاط مطلع أغسطس.

المصدر: وكالات