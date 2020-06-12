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شاهد.. حشد من المشجعين الإنجليز يعتدي على شابين من ذوي البشرة السوداء

الرياضة

شاهد.. حشد من المشجعين الإنجليز يعتدي على شابين من ذوي البشرة السوداء
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فتحت الشرطة تحقيقا في حادث اعتداء حشد من مشجعي فريق كوفنتري الإنجليزي لكرة القدم على شابين من ذوي البشة السوداء، الثلاثاء الماضي.

وطالبت شرطة "وست ميدلاندز" في مدينة كوفنتري، أي شخص لديه معلومات حول الحادث الاتصال بها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، فيديو، يظهر فيه حشد من المشجعين، يرتدون قميص نادي كوفنتري المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، وهم يطاردون ويقذفون بالزجاجات شابين من ذوي البشرة السوداء.

وأظهرت لقطات الفيديو أيضا، ضباط الشرطة وهم يحاولون حماية الشابين من المشجعين الغاضبين.

وزعم بعض المشجعين أن الشابين كانا يحملان أسلحة بيضاء، وهو ما نفته الشرطة، التي أكدت أنها لم تعثر على أي أسلحة بحوزتهما بعد تفتيشهما. 

ووقع الحادث خلال احتفال مشجعي كوفنتري بصعود فريقهم إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، بعدما قررت رابطة كرة القدم الإنجليزية المعنية بشؤون الدوريات، باستثناء الممتاز، الثلاثاء الماضي، إنهاء موسم الدرجتين الأولى والثانية على خلفية تفشي فيروس كورونا، مع الاحتفاظ بعمليتي الصعود والهبوط والمباريات الإقصائية.

المصدر: ديلي ميل + مواقع التواصل

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