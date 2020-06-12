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رسميا.. الكشف عن موعد استئناف الدوري السعودي لكرة القدم

الرياضة

رسميا.. الكشف عن موعد استئناف الدوري السعودي لكرة القدم
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الجمعة، استئناف الدوري خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان وزارة الرياضة عن استئناف النشاط الرياضي في الـ21 من يونيو الجاري.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد بعد اجتماع مجلس إدارته، أنه تقرر استئناف النشاط الكروي ابتداء من يوم الرابع من أغسطس المقبل، ليكون موعدا مبدئيا لعودة منافسات الدوري لحين التنسيق مع الأندية.

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يذكر أن منافسات الدوري السعودي معلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية لإيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم

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