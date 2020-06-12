آل الشيخ يعلق على إمكانية تعاقد ألميريا مع مدرب الأهلي المصري‎

نفى مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، كل الشائعات التي تم تناقلها مؤخرا، حول إمكانية تولي المدرب الحالي للأهلي المصري، رينيه فايلر، مسؤولية تدريب ألميريا.

وأكد المستشار السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، في تدوينة نشرها أمس الخميس، على حسابه في فيسبوك، أن غوتي هرنانديز، مستمر في منصبه على رأس الإدارة الفنية لنادي ألميريا، مضيفا أن المدرب الإسباني سيقود الفريق في المباريات المتبقية من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وذلك مع عودة عجلة الدوري إلى الدوران هذا الأسبوع.

وأوضح آل الشيخ: "لا نلتفت للإشاعات المغرضة التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة"، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن قرب السويسري فايلر، من تدريب نادي ألميريا، في وقت تشهد فيه علاقة المستشار السعودي مع مجلس إدارة الأهلي المصري توترا وخلافات كبيرة.

المصدر: حساب آل الشيخ على تويتر