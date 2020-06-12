بعد واقعة محطة الوقود.. لوفرين ممازحا صلاح: "عادة أنت بخيل"

مازح مدافع ليفربول الإنجليزي، النجم الكرواتي ديان لوفرين، زميله في الفريق، المصري محمد صلاح، بعد الأنباء المتداولة حول دفع الأخير قيمة الوقود لجميع من كانوا في محطة الوقود.

ونشر لوفرين تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيها: "سمعت أن محمد صلاح دفع ثمن الوقود لجميع السيارات في محطة الوقود، إنها بادرة عظيمة".

وأضاف لوفرين مازحا: "لكن هل يمكنك أن تدفع لي ثمن كوب القهوة على الأقل مرة واحدة؟ عادة أنت رجل بخيل!، لذلك أنا مندهش، ولكن على أي حال، أحسنت".

I heard that @MoSalah paid couple of days ago the gas for everyone on the petrol station...Great gesture 👏🏻



But can you pay at least once for me the coffee?? Usually you are tight guy so I am surprised, but anyway well done. — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) June 11, 2020

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ويتصدر ليفربول "البريميرليغ" بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول ألقابه في الدوري منذ 30 عاما. وسيستأنف حملته أمام غريمه المحلي إيفرتون في جوديسون بارك في الـ21 من يونيو الجاري.

المصدر: Dejan06Lovren/twitter