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بعد واقعة محطة الوقود.. لوفرين ممازحا صلاح: "عادة أنت بخيل"

الرياضة

بعد واقعة محطة الوقود.. لوفرين ممازحا صلاح:
AFP BARBARA GINDL
محمد صلاح وديان لوفرين
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مازح مدافع ليفربول الإنجليزي، النجم الكرواتي ديان لوفرين، زميله في الفريق، المصري محمد صلاح، بعد الأنباء المتداولة حول دفع الأخير قيمة الوقود لجميع من كانوا في محطة الوقود.

ونشر لوفرين تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيها: "سمعت أن محمد صلاح دفع ثمن الوقود لجميع السيارات في محطة الوقود، إنها بادرة عظيمة".

وأضاف لوفرين مازحا: "لكن هل يمكنك أن تدفع لي ثمن كوب القهوة على الأقل مرة واحدة؟ عادة أنت رجل بخيل!، لذلك أنا مندهش، ولكن على أي حال، أحسنت".

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ويتصدر ليفربول "البريميرليغ" بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول ألقابه في الدوري منذ 30 عاما. وسيستأنف حملته أمام غريمه المحلي إيفرتون في جوديسون بارك في الـ21 من يونيو الجاري.

المصدر: Dejan06Lovren/twitter

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