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بغياب صلاح.. ليفربول يقسو على بلاكبيرن بسداسية وديا (فيديو وصور)

الرياضة

بغياب صلاح.. ليفربول يقسو على بلاكبيرن بسداسية وديا (فيديو وصور)
LFC/twitter
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اكتسح ليفربول ضيفه بلاكبيرن بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما من دون جماهير، أمس الخميس، استعدادا لاستئناف الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وهز الثلاثي الإفريقي البارز، السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، والكاميروني جويل ماتيب، شباك الضيوف، وأكمل الياباني تاكومي مينامينو، والثنائي الشاب الهولندي كي-يانا هوفر، وليتون كلاركسون، السداسية أمام المنافس المنتمي للدرجة الثانية.

وغاب النجم المصري محمد صلاح والظهير الأيسر أندي روبرتسون عن التشكيلة.

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ويتفوق ليفربول في صدارة "البريميرليغ" بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول ألقابه في الدوري منذ 30 عاما. وسيستأنف حملته أمام غريمه المحلي إيفرتون في جوديسون بارك في الـ21 من يونيو الجاري.

المصدر: رويترز

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