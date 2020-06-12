بغياب صلاح.. ليفربول يقسو على بلاكبيرن بسداسية وديا (فيديو وصور)

اكتسح ليفربول ضيفه بلاكبيرن بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما من دون جماهير، أمس الخميس، استعدادا لاستئناف الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع المقبل.

Mane ⚽️

Keita ⚽️

Minamino ⚽️

Matip ⚽️

Hoever ⚽️

Clarkson ⚽️



Enjoy match highlights from our behind-closed-doors friendly against @Rovers on LFCTV GO ⤵️ — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 11, 2020

وهز الثلاثي الإفريقي البارز، السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، والكاميروني جويل ماتيب، شباك الضيوف، وأكمل الياباني تاكومي مينامينو، والثنائي الشاب الهولندي كي-يانا هوفر، وليتون كلاركسون، السداسية أمام المنافس المنتمي للدرجة الثانية.

Pure composure from Clarkson 👌



Highlights from today's behind-closed-doors friendly at Anfield 🔜 LFCTV GO: https://t.co/BxfzKkm3b4pic.twitter.com/FBasWbPCv0 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 11, 2020

وغاب النجم المصري محمد صلاح والظهير الأيسر أندي روبرتسون عن التشكيلة.

Things you love to see: match action at Anfield 🙌 pic.twitter.com/94o5iaO4Zy — LFC USA (at 🏠) (@LFCUSA) June 11, 2020

There were six different goalscorers as we registered a 6-0 win over @Rovers at Anfield today ⚽️



Check out our gallery of photos from the fixture 📸👇 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 11, 2020

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ويتفوق ليفربول في صدارة "البريميرليغ" بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول ألقابه في الدوري منذ 30 عاما. وسيستأنف حملته أمام غريمه المحلي إيفرتون في جوديسون بارك في الـ21 من يونيو الجاري.

المصدر: رويترز