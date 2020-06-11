السعودية تستأنف الأنشطة الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية رسميا، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا (COVID–19)، رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتبارا من يوم الأحد 21 يونيو 2020.

وقال بيان وزارة الرياضة اليوم الجمعة: "على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والإلتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة".

وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب#نعود_بحذرpic.twitter.com/e7ohMqo6Yz — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 11, 2020

إقرأ المزيد

وتابع البيان: "ووفقاً لذلك أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قرارا بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظا على سلامة الرياضيين".

المصدر: وكالات