إشبيلية يكسب أول "ديربي أندلسي" ما بعد كورونا

أسفر "الديربي الأندلسي" عن فوز فريق إشبيلية على ضيفه ريال بيتيس (2-0) يوم الخميس، في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد استئنافه من جديد عقب فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

وأحرز هدفي إشبيلية المهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، ولاعب خط الوسط البرازيلي فرناندو ريجس، في الدقيقتين (56 من ضربة جزاء، و62) على الترتيب، من عمر المباراة التي جمعتهما، على استاد "رامون سانشيز بيزخوان".

ورفع إشبيلية رصيده بعد هذا الفوز إلى 50 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، توقف رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر، حتى الآن، في الدوري.

المصدر: RT