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طفلة صغيرة (10 سنوات) تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الرياضة

طفلة صغيرة (10 سنوات) تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
instagram/lyzabrooks
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انتشرت صور للاعبة الجمباز الأمريكية، ليزا بروكس، البالغة من العمر 10 سنوات فقط، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بنيتها الجسدية المذهلة.

وتتمتع ليزا بعضلات مفتولة مثيرة للإعجاب وخاصة عضلات البطن، مثل لاعبي كما الأجسام، ولكن يختلف حجمها نظرا لصغر سنها.

ووفقا لوالديها، فإن ليزا تمارس رياضة الجمباز منذ سن الرابعة، وتبذل قصارى جهدها لتصبح الأفضل على الإطلاق.

وتستيقظ لاعبة الجمباز الأمريكية الصغيرة في الساعة (5:30) صباحا وتبدأ بالتدريب لساعات طويلة خلال اليوم في المنزل.

المصدر: وكالات 

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