لاعبة منتخب فنلندا للهوكي بالـ"الشورت" القصير تسجل هدفا على طريقة نجم روسي (فيديو)

لفتت مهاجمة منتخب فنلندا لهوكي الجليد للسيدات، إيما نوتينين، الأنظار ليس فقط بمهاراتها الفنية، بل بالملابس التي ظهرت بها في ملعب لهوكي الجليد.

وظهرت إيما نوتينين في مقطع فيديو على الجليد من دون الزي التقليدي للعبة، وإنما بقميص صيفي وسروال قصير، وهي تسجل هدفا بمهارة فنية على طريقة النجم الروسي ألكسندر أوفيتشكين.

يذكر أن إيما نوتينين، البالغة من العمر 23 عاما، حصلت على الميدالية البرونزية مع منتخب فنلندا، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في مدينو بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وتلعب إيما نوتينين مع فريق "Mercherst Lakers" الأمريكي لهوكي الجليد للسيدات.

المصدر: وكالات